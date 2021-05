Secretário da Agricultura diz que “indústria e agro precisam caminhar juntas”

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, falou na última sexta-feira (7/5) sobre os rumos da indústria e do agronegócio no país. O secretário frisou que o investimento em pesquisa e inovação gera redução de custos expressiva aos produtores e que o país deveria investir com mais energia no bloco europeu. “Acompanhamos ao longo dos anos a expansão da soja, da cana-de-açúcar em São Paulo, a abertura do mercado de biocombustíveis com o etanol. A indústria enxergou uma oportunidade de crescimento e melhorou sua governança corporativa no período. Precisamos de uma gestão coordenada entre os atores do setor produtivo – campo, indústria, agentes comerciais de serviços – com o objetivo de melhorar a percepção externa sobre a economia brasileira”, analisou Junqueira.

Durante a conversa virtual de uma hora com José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp e candidato da Chapa 1 ao Ciesp, Junqueira discorreu sobre aimportância da indústria no contexto de inovação tecnológica e a relevância estratégica do agronegócio. Na opinião do secretário, é preciso fortalecer os dois maiores ativos do país: a cadeia produtiva do agronegócio, contemplando pequenos e médios produtores, e a preservação ambiental, a fim de gerar novos negócios. “Temos capacidade de utilizar recursos como drones, satélites para o controle de florestas e de rebanho, para extrair riqueza das nossas competências e reverter a percepção sobre o país no exterior. O país também deveria adquirir mais startups e ocupar seu espaço no mundo”, analisou.

Outro ponto enfatizado por Junqueira é a demanda por novos escritórios de representação comercial em países estratégicos, no intuito de fomentar novos negócios e ajudar as empresas brasileiras a integrarem-se a um ecossistema industrial. “Hoje a diplomacia não se trata apenas da abertura de novos mercados, mas de incrementar o diálogo entre governos e apresentar o que temos de melhor”, observou o secretário. Com sólida experiência no setor público e privado, Junqueira é formado em Administração pela FAAP, com pós-graduação na Universidade do Arizona. Também é produtor rural nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Pará, sócio-diretor da Brasilpar Investimentos, e membro dos conselhos de administração da Rumo, da Eztec Construtora e do Moinho Paulista.