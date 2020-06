Secretaria lança novo projeto “Sectur apresenta”

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) vem buscando fortalecer a classe artística de Americana em meio a pandemia do Covid-19 e lançou o novo projeto “Sectur apresenta”, envolvendo a Orquestra Sinfônica de Americana e a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”.

Como consequência do distanciamento social, as duas corporações estarão fazendo apresentações por teletrabalho, para garantir a continuidade da formação e da difusão musical e artística.

As apresentações acontecerão com toda corporação e, também, individualmente com cada músico do grupo. Os vídeos serão publicados nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo e na página do youtube da Prefeitura Municipal de Americana.

“Infelizmente não podemos ter contato próximo, mas será uma forma da população prestigiar os trabalhos dos nossos músicos. Os teatros estão fechados, mas a Orquestra e a Banda Municipal continuam ensaiando isoladamente e espero que todos prestigiem as apresentações online”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

O maestro da Banda Municipal, Jair dos Santos, enalteceu a iniciativa e falou sobre as apresentações. “Quero agradecer ao secretário pela brilhante idéia e aos músicos pelo empenho. Enquanto não podemos nos ver em locais públicos, vamos nos apresentar por vídeos, que aliás, serão várias edições”, disse.

Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.