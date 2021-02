Sec. Juliani recebe juiz Wendell para discutir projetos

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (18), o juiz de Direito da Vara do Júri, da Infância e Juventude e de Execuções Criminais, dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza, para discutir projetos e campanhas de conscientização em andamento no município.

“Conversamos sobre os serviços socioassistenciais, campanhas de conscientização sobre a violência contra a mulher, rede de proteção para a criança e adolescente, Família Acolhedora e projetos em andamento no município para que possamos fortalecer as políticas públicas de atendimento à população. Nos colocamos à disposição do juiz Wendell para abordarmos os temas e firmarmos parcerias que possam ampliar as ações em prol da população”, disse a secretária Juliani.

A secretária e o juiz Wendell falaram sobre o apoio à Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar, lançada em 10 de junho pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Outro assunto abordado foi sobre a Família Acolhedora, serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. Nesse serviço é previsto que seja possível o retorno à família de origem ou, na impossibilidade, o encaminhamento para adoção.

O serviço é responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da crianças e/ou adolescente acolhido e sua família de origem.

“O município precisa urgentemente de mais famílias para executar essa importante tarefa de cuidado de nossas crianças e adolescentes. As famílias interessadas podem contatar a APAM para obter mais informações”, concluiu Juliani.

O contato da APAM – Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM) é: 99927-9585/3475-7200. E-mail: [email protected]