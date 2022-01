Secretaria de Saúde inicia cadastro para xepa da vacinação em crianças

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que iniciou nesta segunda-feira (17) o cadastro de crianças de 10 e 11 anos para a xepa da vacina contra a Covid-19, ou seja, utilizando sobras de doses referentes ao público de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente, que é o grupo previsto na fase atual da campanha.

O responsável deve deixar o nome completo da criança e um telefone para contato em uma das duas unidades básicas de saúde que estão realizando a vacinação deste grupo: São Vito e Parque das Nações. Se houver disponibilidade de dose, a unidade entrará em contato com o morador. Portanto, não se trata de um agendamento, mas sim de um cadastro.

Ressalta-se que neste primeiro momento só serão aceitos cadastros para a xepa de crianças com 10 e 11 anos sem comorbidades. As demais faixas etárias devem aguardar novo comunicado.

O objetivo deste cadastro é que não ocorra desperdício de doses que sobram no frasco. Cada frasco contém 10 doses da vacina e, após aberto, devem ser aplicadas no prazo máximo de 12 horas, não sendo possível, portanto, utilizar no dia seguinte.