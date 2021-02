Secretária de Obras ouve demanda de vereadores

Os vereadores de Nova Odessa receberam, nesta terça-feira (16/02), a secretária de Obras e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto. A reunião, que teve como objetivo a apresentação da secretária, foi conduzida pelo presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), e pelo vereador Tiãozinho do Klavin (PSDB), que é presidente da Comissão de Obras.

Miriam é arquiteta e urbanista, com experiência na área de coordenação de equipes técnicas com ênfase em gestão pública, planejamento e desenvolvimento urbano. Após 27 anos de atuação na área púbica, estava se dedicando ao trabalho de consultoria antes de assumir o cargo em Nova Odessa, em janeiro de 2021. Foi coordenadora do setor de Planejamento Urbano da Prefeitura de Sumaré de 1993 a 1966 e entre 1997 e 2004 foi diretora de Obras e secretária de Planejamento de Sumaré.

Participaram também da reunião os vereadores Paulo Henrique Bichof (Podemos), Levi Tosta (DEM) e Oseias Domingos Jorge (DEM).

“É bom conhecer e saber o que pensam os secretários municipais. A Miriam nos informou que ainda não conhece bem a cidade, mas já adiantou que pretende revisar o plano diretor”, afirmou Tiãozinho.