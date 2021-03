Secretaria de Inclusão oferece serviços remotos em Sumaré

A Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (SMIADS) da Prefeitura de Sumaré segue com atendimento remoto até o dia 30 de março, devido ao período de fase emergencial decretada pelo governo estadual. Considerando a necessidade do isolamento social visando combater a pandemia do coronavírus, o órgão comunica que tanto solicitações quanto orientações deverão ser feitas por telefone ou WhatsApp, a fim de evitar aglomerações. Haverá exceção apenas para os casos que não dispõem de recursos.

Continuam suspensas, por tempo indeterminado, as atividades presenciais nas unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), incluindo oficinas, palestras, grupos, cursos, etc. A SMIADS também criou um grupo de transmissão via WhatsApp para facilitar a divulgação de informações oficiais.

A SMIADS está localizada no Centro Administrativo Nova Veneza e atende pelo fone 3399.5679. No CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 16h. Informações pelo fone 3399.5900.

No CRAS o atendimento também é de segunda a sexta, das 9h às 16h, através dos seguintes números de WhasApp: CRAS Ângelo Tomazin (3922.6334), CRAS Área Cura (3854.7307 – 3832.4916), CRAS Basilicata (3883.2172 – 9.8773.6864), CRAS Cruzeiro (3883.6525), CRAS Horto (3883.7099), CRAS Matão (3922.9074 – 3864.3033), CRAS Nova Veneza (3838.4155) e CRAS São Domingos (3838.8505).

Já o SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social) oferece atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17h. Os telefones são 9.8723.0698 (somente ligações) – 3803.4701 e 3803.4697. O alojamento provisório para pessoas em situação de rua atende pelo número 9.9758.1855.

O Cadastro Único – para informações do Bolsa Família, atualizações e consultas CadÚnico – funciona de segunda a sexta, das 9 às 16h, com atendimento pelos fones: 3399.5758 – 3399.5760 e WhatsApp 9.8305.1617 ou [email protected]