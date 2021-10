Secretaria de Habitação sensibiliza funcionários sobre prevenção ao câncer de mama

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) da Prefeitura de Americana está sensibilizando os funcionários sobre a prevenção ao câncer de mama. Em alusão à Campanha “Outubro Rosa”, os funcionários decoraram a sede da Secretaria com o tema.

“A campanha incentiva a realização de exames preventivos, como a mamografia, para o diagnóstico precoce da doença”, disse o secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

O “Outubro Rosa”, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, reforça a divulgação de informações pertinentes ao tema, estimulando a realização de exames como mamografia, que consiste em raio-X das mamas para detectar tumores. O autoexame também ajuda e qualquer dúvida, a mulher deverá procurar um profissional da saúde.