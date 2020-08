Secretaria de Esportes revitaliza área pública no Parque Gramado

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Americana deu início, nesta semana, as obras de revitalização de uma área pública, localizada na Rua Armando Alves, no Parque Gramado. O objetivo é implantar no local um campo de areia para prática esportiva da população e, também criar de forma ecológica, o paisagismo de toda a área. De acordo com a Pasta, as obras, que contam com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente, têm previsão de término para setembro.

“Fomos procurados pela população do bairro sobre a viabilidade de transformar o espaço, que servia para descarte irregular de resíduos, em uma área que pudesse utilizar para praticar esportes. Conversamos com a secretaria de Meio Ambiente e estamos trabalhando para entregar para os moradores um espaço totalmente reformado e que as famílias poderão usufruir da melhor forma”, comentou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

As secretarias já finalizaram o serviço de poda e extração de galhos, limpeza e terraplenagem de onde será construído o campo de areia. “A próxima etapa é criar o campo e vamos reutilizar pneus de tratores como floreiras e plantar algumas espécies de plantas”, finalizou o secretário.