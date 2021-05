Secretaria de Esportes lança o “1º Desafio Municipal de Embaixadinhas”

A Secretaria de Esportes de Americana está com inscrições abertas para o “1º Desafio Municipal de Embaixadinhas”. O objetivo do projeto é incentivar a prática desportiva, valorizando os benefícios relacionados ao esporte, sobretudo a superação e a solidariedade. A competição será destinada para o público em geral de Americana.

O desafio municipal on-line será realizado durante maio e junho e a inscrição deve ser feita por meio de formulário disponibilizado pela Secretaria de Esportes no site www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes .

As inscrições vão estar abertas até o dia 31 de maio de 2021. Os interessados em participar menores de 18 anos devem ter autorização dos pais e/ou responsáveis.

A secretaria dividiu os competidores em categorias de acordo com a faixa etária:

– Categoria sub 7: crianças de 5 a 7 anos;

– Categoria sub 10: crianças de 8 a 10 anos;

– Categoria sub 14: crianças e adolescentes de 11 a 14 anos;

– Categoria sub 17: adolescentes de 15 a 17 anos

– Categoria livre: acima de 18 anos.

Para o acompanhamento da competição, os participantes que possuírem conta no Instagram deverão seguir o perfil da Prefeitura Municipal de Americana na rede social (@prefeituradeamericana).

Após a inscrição, o participante deve agendar com a Secretaria de Esportes o dia e horário para realizar seu desafio, que será filmado e contabilizado o número de embaixadinhas realizadas. O agendamento será feito por meio dos contatos informados na ficha de inscrição, no período de 1º a 11 de junho.

O campeão de cada categoria será revelado no dia 14 de junho, por meio dos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Americana. Cada participante poderá ter até três chances para realizar o maior número embaixadinhas e as embaixadinhas poderão ser feitas com os pés, coxa, peito e cabeça, intercalando os movimentos.

O participante não poderá deixar a bola cair no chão ou bater em qualquer superfície durante a execução das embaixadinhas. Todos os desafios serão filmados pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e a bola de futebol será cedida pela Secretaria de Esportes.

Será considerado vencedor o participante que bater o maior número de embaixadinhas sem deixar a bola cair ou bater em qualquer superfície e caso tenha um empate na quantidade, vencerá quem bateu mais embaixadinhas em menor tempo.

O campeão de cada uma das categorias receberá troféu de campeão e terá seu nome, foto e vídeo do desafio divulgados nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Americana.

O participante pode doar 1 kg de alimento não perecível, e a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e entidades assistenciais do município.