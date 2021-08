Americana realiza circuito de ciclismo infantil neste domingo

Neste domingo (22), a Secretaria de Esportes de Americana irá disponibilizar um circuito de ciclismo infantil no Portal de entrada de Americana. O objetivo é celebrar a Semana do Ciclismo, sobretudo, o Dia Nacional do Ciclista, que aconteceu nesta quinta-feira (19).

Aos domingos, a Secretaria de Esportes já realiza o projeto “Esporte e Lazer na Cidade”, com o fechamento das duas vias na Avenida Antônio Pinto Duarte, entre o Portal de entrada de Americana e a Rua São Vito, para as pessoas praticarem atividades físicas. A ação tem apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama) e da Unidade de Transportes e Sistema Viário.

“Além de comemorar e informar a população sobre a data nacional, o circuito pode incentivar as crianças e até mesmo os adultos a serem mais próximos da bicicleta. Ela consegue melhorar a qualidade de vida, é econômica e é um meio de transporte que não polui o nosso meio ambiente”, disse a secretaria de esportes, Grasiele Rezende.

As ruas estarão com o trânsito interditado das 6 às 16 horas e fora do circuito infantil é permitido o uso de bicicletas, skates, patinetes, etc. É obrigatório o uso de máscara.