Secretaria de Esportes de Americana lança o Cadastro Geral das Escolinhas

Com o objetivo de atualizar o banco de dados e avaliar o andamento do sistema de escolas esportivas da cidade, a Secretaria de Esportes de Americana lançou nesta segunda-feira (2), o Cadastro Geral das Escolinhas Esportivas. O registro deve ser feito pelo site da Prefeitura, de maneira rápida e eficaz, e as pessoas que não tiverem acesso à internet, podem fazê-lo por telefone, ligando na Secretaria de Esportes.

De acordo com a secretária de esportes, Grasiele Rezende, a disponibilidade do programa é necessária para o controle e acompanhamento das escolinhas. “Até hoje não tínhamos nenhum programa deste tipo. Lançar o Cadastro Geral nesse momento, além de reforçar o foco dessa administração no método digital e na modernidade, mostra que estamos planejando no retorno gradual e seguro das escolinhas, algo muito solicitado por toda a população”, disse.

Conforme a frase de transição do Plano SP, está autorizado o funcionamento de academias de esporte, com atendimento presencial entre 6h e 23 horas, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. Em Americana, a secretaria municipal pretende retomar em breve as atividades das escolinhas gradualmente de forma segura e prática.

O Cadastro Geral das Escolinhas vai estar disponível no site da Prefeitura, http://www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes