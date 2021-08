Secretaria de Esportes anuncia Desafio 1X1 de futebol sintético

A secretária de Esportes, Grasiele Rezende, lançou nesta terça-feira (3), o 1º Desafio de 1X1 de futebol sintético 2021, para empresas, clubes, associações, agremiações ou qualquer grupo de pessoas.

O campeonato será dividido nas categorias sub 12 mista (nascidos em 2009,2010 e 2011), sub 14 mista (nascidos em 2007 e 2008), sub 16 mista (nascidos em 2005 e 2006) e categoria livre mista (nascidos a partir de 2004). Menores de 18 anos deverão apresentar autorização por escrito assinada pelos pais ou responsável legal, junto à ficha de inscrição.

A ficha de inscrição pode ser retirada das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira, na Secretaria de Esportes, e vai estar disponível até 11 de agosto de 2021. Para se inscrever é preciso doar 1kg de alimento não perecível.

Mais informações sobre o desafio, as normas técnicas e disciplinares, podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Esportes (19) 3406-6111. A secretaria fica no prédio do Centro Cívico, na Rua Sergipe, 230, Jardim Colina.