Secretaria de Educação investe em brinquedos de parque nas escolas

A Secretaria de Educação (Seduc) da Prefeitura de Americana está executando a instalação de novos brinquedos de parque nas escolas municipais. As escolas serão atendidas em três etapas.

O secretário da pasta, Vinícius Ghizini ressaltou a importância da ação para o retorno do convívio escolar. “A ação é importante num momento de retorno ao convívio no ambiente escolar. Inicialmente, serão instalados brinquedos em todas as Casas da Criança. Na segunda etapa, serão nas EMEIs e algumas Creches e, na sequência, nas demais Creches e unidades de Ensino Fundamental”, explicou o secretário de Educação.

Para instalação dos novos brinquedos de parque, os antigos aparelhos estão sendo retirados e os locais adequados. A troca começou no dia 23 de agosto e a previsão é de que todas as unidades sejam contempladas com os novos parques até setembro, segundo a Seduc.