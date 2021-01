Secretaria de Assistência Social terá agenda com entidades

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana terá uma agenda com as entidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que prestam serviços no município. O objetivo é fortalecer e acompanhar de perto os trabalhos desenvolvidos em prol da população e das famílias com vulnerabilidade social.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, se reuniu nesta segunda-feira (25), na sede da Casa dos Conselhos Municipais, com representantes das entidades para propor um contato maior junto aos parceiros da prefeitura. “Estivemos com os dirigentes e colaboradores, que realizam um importante trabalho junto à comunidade, para buscar o fortalecimento dos vínculos. O prefeito Chico Sardelli prioriza pelo melhor atendimento à população e tem um olhar especial por esse serviço social. Sabemos das dificuldades, do trabalho fundamental que prestam, e queremos melhorar e dar uma atenção especial, é o intuito desta Secretaria”.

Nos próximos dias, a secretária e sua equipe vão agendar as visitas às entidades para conhecer a estrutura da cada uma e estreitar as relações para que o serviço prestado possa ser aprimorado cada vez mais.