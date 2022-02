Secretaria de Educação segue contratando estagiários de pedagogia

Os interessados devem enviar um currículo simples para o e-mail [email protected] . Não é necessário ter qualquer experiência anterior. O envio do currículo por e-mail é o primeiro passo. Após recebê-lo, a Secretaria de Educação entrará em contato com o candidato para que ele compareça pessoalmente à sede do órgão e entregue o original da declaração de matrícula da faculdade em que estuda e duas fotos 3×4.