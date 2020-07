Secretaria conclui curso on-line “O despertar ambiental”

Após seis aulas on-line ministradas por profissionais de cada área, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana, através da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, concluiu o curso “O despertar ambiental”, com a participação de 193 pessoas. O curso foi uma das ações desenvolvidas pela secretaria na campanha Junho Verde que teve como tema este ano “Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente”.

O curso foi o primeiro desenvolvido na modalidade totalmente online que teve como tema “Saúde é Meio Ambiente” e refletiu a interface entre o meio ambiente e a saúde da sociedade. Dos 193 participantes, 172 são educadores que atuarão como agentes multiplicadores e, além de Americana, se inscreveram alunos de Itatiba, Jundiaí Pedreira e Nova Odessa. Participaram também munícipes, voluntários ambientais e representantes de ONGs.

Fortalecendo a reflexão e o debate dos envolvidos, as aulas teóricas e práticas abordaram diversos temas, incluindo a elaboração de frases ambientais que serão utilizadas em futuras campanhas de educação ambiental, realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. A ação contou também com a parceria da empresa Umicore e do Parque Aimaratá, para o sorteio de livros sobre o tema e prêmios.

Com o objetivo de inspirar os alunos e pessoas próximas a criarem uma corrente do bem ambiental, os alunos foram convidados a fazer como atividade final do curso projetos e ações em âmbito profissional, social e familiar e compartilhar os resultados. De acordo com a secretaria, foi criado um canal de comunicação que será permanente (linha de transmissão), em que os participantes do curso, bem como outras pessoas interessadas, podem receber materiais educativos, campanhas e informações sobre o meio ambiente.

A secretaria informou ainda que devido à grande aceitação e envolvimento dos participantes será lançado a segunda edição do curso “O Despertar Ambiental no mês de agosto”, sendo que as inscrições abrirão em breve. Os interessados em reservar a vaga devem entrar em contato com a Unidade de Educação Ambiental e Planejamento.

Mais informações sobre ações ambientais e sobre o trabalho desenvolvido pela Unidade de Educação Ambiental, podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente 3471-7770 ou pelo e-mail [email protected]