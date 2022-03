Sebrae tem cursos gratuitos para mulheres e MEIs em Santa Bárbara

O Sebrae Aqui está com inscrições abertas para duas oportunidades neste mês. A Oficina Inteligência Emocional oferecida para as mulheres no dia 22 e o curso de gestão presencial para Microempreendedores Individuais (MEIs). Ambas são presenciais e gratuitas. As vagas são limitadas e é necessário efetuar inscrição.

A oficina Inteligência Emocional tem o objetivo de trabalhar os aspectos comportamentais com o despertar do autoconhecimento e a gestão das emoções para que mulheres empreendedoras ou que ainda não têm o seu negócio possam se melhor para sentirem-se mais seguras em fazer o que mais as motivam. O encontro, especial em comemoração ao mês da mulher, será no dia 22 de março, das 18 às 22 horas, na sede da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste). As inscrições estão disponíveis até 18 de março, pelo link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/20345393

O curso “Organize Seu Negócio“ é uma trilha de aprendizagem indicada para todos os MEIs –Microempreendedores Individuais que precisam organizar melhor seu negócio para atingir melhores resultados. Durante quatro encontros presenciais, o empreendedor terá contato com as principais áreas de gestão que um empreendedor deve conhecer para organizar sua empresa: Fluxo de Caixa, Preço de Venda, Comportamento Empreendedor e Marketing Digital.

Os encontros serão presenciais nos dias 28, 29, 30 e 31 de março, das 8h30 às 12h30, na ACISB. As inscrições estão disponíveis até 24 de março, às 12h pelo link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/20348392

Receberá certificado quem participar de, ao menos, três encontros. Com o certificados em mãos, o empreendedor poderá solicitar crédito em condições especiais junto ao Banco do Povo, pois essa é uma capacitação do programa Empreenda Rápido, realizada pelo Sebrae em parceria com o Governo Estadual.

O Sebrae Aqui em Santa Bárbara d’Oeste é uma gestão compartilhada resultado da parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura, Acisb, Ciesp e Sinditêxtil. Ele integra o Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela à Avenida Santa Bárbara), no Mollon. Informações pelo telefone (19) 3499.1012.