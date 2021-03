Sebrae Sumaré oferece cursos online gratuitos

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Posto do SEBRAE Aqui programou novos cursos gratuitos para este mês de março. Devido às atividades presenciais temporariamente suspensas por causa da pandemia do coronavírus, o Empreenda Rápido – Gestão Descomplique será on-line. O objetivo é oferecer em um só lugar tudo que o empreendedor precisa para ampliar ou formalizar o seu negócio! Será uma semana – de 15 a 19 de março, das 19h às 21h – de imersão para ampliar o conhecimento e maneiras para combater a crise causada pela pandemia do coronavírus.

O “Descomplique sua Empresa” (pessoa jurídica) é voltado aos empresários que desejam melhorar seu negócio. O conteúdo aborda o desenvolvimento empresarial, com foco no planejamento, fidelização, vendas, fluxo de caixa e crédito. As inscrições devem ser feitas no link (https://forms.gle/ky4cuLUAHz2dwNoP6).

Já o Descomplique (pessoa física) é voltado para potenciais empreendedores que desejam estruturar sua ideia de negócio e se formalizar. O tema aborda gestão empresarial, visando o empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros, plano de negócio e formalização do negócio. Interessados devem se inscrever no link (https://forms.gle/4bKKwkNAdxyQp5Gg6).

“É mais uma excelente oportunidade para a classe empreendedora de Sumaré, tanto para quem deseja se destacar cada vez mais no mercado, que é bastante competitivo, como para aqueles que desejam abrir o próprio negócio, especialmente neste momento difícil por causa da pandemia do coronavírus”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

O Sebrae Aqui funciona junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Praça da República, 203 – Centro. Mais informações pelo telefone 3903-4224.