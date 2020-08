Sebrae-SP lança plataforma para incentivar vendas públicas

O Sebrae-SP está lançando uma solução inovadora para aproximar donos de pequenos negócios paulistas do universo das compras públicas. A partir do dia 12/8, estará no ar a plataforma Compras Públicas SP (www.compraspublicassp.com.br), que vai rastrear e disponibilizar editais de compras de prefeituras e de órgãos governamentais federais e estaduais para as pequenas empresas cadastradas no portal através do convênio realizado pelo Sebrae-SP com a govtech Portal de Compras Públicas. O público-alvo são Microempreendedores Individuais (MEIs), donos de micro e pequenas empresas (MPEs), cooperativas e produtores rurais. O lançamento será realizado durante uma live na quarta, dia 12, às 14h30, no YouTube do Sebrae-SP pelo link http://www.youtube.com/watch?v=BXGbxMWH0Q4&feature=youtu.be

A plataforma poderá ser acessada via site e também pelo aplicativo ComprasPúblicasSP desenvolvido para o Sebrae-SP (que pode ser baixado na Google Play ou na App Store). As pequenas empresas cadastradas receberão avisos por e-mail e por notificação no celular de que há licitações disponíveis na região onde elas estão instaladas por meio de um sistema de georreferenciamento, o que facilita a aproximação com as oportunidades de venda.

“A área de compras governamentais é um grande universo para ser explorado pelos pequenos negócios. Com a plataforma, esperamos que cada vez mais empreendedores possam acessar esse mercado e abrir suas possibilidades de faturamento”, diz o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit. De acordo com a Lei 123/06, as MPEs têm vantagens nas compras públicas, como favorecimento em caso de empate.

A inscrição na plataforma e o acesso aos editais são gratuitos. Além disso, por um período de 12 meses, as MEs, EPPS, COOP, MEI e Agricultores Familiares cadastradas via site poderão participar gratuitamente das licitações exclusivas que ocorrerem no ambiente virtual dentro do portal, contando também com conteúdos disponíveis para os empreendedores e gestores públicos que desejam se preparar melhor sobre o tema das compras públicas.

Já para os compradores, como as prefeituras municipais, haverá uma área facilitada para a inserção e divulgação de editais, com campos que facilitam a identificação do produto ou serviço a ser adquirido e demais informações necessárias. O ambiente virtual também estará disponível para realização de eventos e capacitações sobre compras públicas tanto para os fornecedores quanto para os gestores públicos, onde poderá ser feita a inscrição através da aba “Agenda”.

Para outras informações, basta acessar www.compraspublicassp.com.br ou ligar para 0800 570 0800.