Sebrae/SP e FGV destacam o prefeito Dalben em Sumaré

O prefeito Luiz Dalben participou nesta sexta-feira (21) do encontro do Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas, organizado pelo Sebrae/SP e FGV (Fundação Getúlio Vargas), em Campinas. O objetivo foi a apresentação do mapeamento técnico dos indicadores sociais, econômicos e institucionais da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Sumaré foi destaque com o projeto Jovem Empreendedor, implantado na rede municipal de ensino para fomentar o empreendedorismo entre os alunos.

O encontro reuniu lideranças da gestão pública e empresarial da região, além de representantes das prefeituras de Sumaré, Holambra, Campinas e Valinhos, de diferentes áreas, como Setores de Compras, Desenvolvimento Econômico e Educação. O diretor de Administração e Finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos, e o diretor adjunto da FGV Projetos, José Bento Carlos Amaral Júnior, também participaram.

O Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas tem como voltado para estimular a economia e o empreendedorismo na região. A FGV realizou o mapeamento técnico das 28 regiões de atuação do Sebrae/SP, levantando as demandas de cada uma para a atuação nas necessidades individuais de cada Município.

Jovem Empreendedor

Sumaré foi destaque com o projeto Jovem Empreendedor implantado em 100% das salas de aula municipais, beneficiando 17 mil alunos do Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Os professores receberam uma capacitação específica para passar o conhecimento aos alunos com a finalidade de disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil.

“O projeto Jovem Empreendedor fortalece ainda mais a nossa rede municipal de ensino, que já é referência em muitos projetos. Essa é também a oportunidade de qualificar a nossa rede municipal, inclusive de agregar essa formação ao currículo dos professores. O projeto é desenvolvido com todos os alunos, oferecendo a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, disse o prefeito Luiz Dalben.

“O Sebrae e os demais serviços oferecidos aos empresários de Sumaré são de extrema importância para fortalecer a rede empreendedora não só em nosso município, mas em toda a região, proporcionando ambientes favoráveis para a abertura e crescimento de micro e pequenas empresas, além de contribuir com a economia local, a geração de emprego e renda”, acrescenta.

“O Sebrae-SP está presente em Sumaré por meio de ações que ajudam o empresário a se capacitar, adquirir novos conhecimentos e abrir novos horizontes para que a empreitada da constituição de uma empresa seja cada vez mais exitosa. Nosso trabalho é ampliar cada vez nossas ações, contribuindo para o crescimento e sucesso do empreendedorismo. Agradecemos ao prefeito Luiz Dalben por nos auxiliar a fazer nossos projetos chegarem com efetividade ao público”, comentou diretor de Administração e Finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos.