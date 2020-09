Sebrae-SP abre inscrições para profissionais de inovação

Estão abertas as inscrições para o programa que seleciona profissionais para participarem de projetos de inovação do Sebrae-SP em pequenas empresas. Serão escolhidos 300 profissionais para atuação como Agentes Locais de Inovação (ALI) em todo o Estado de São Paulo. O ALI é um bolsista capacitado pelo Sebrae-SP com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa. Os selecionados irão atuar por um período de 24 meses, a partir de novembro. O valor da remuneração é de R$ 4 mil mensais. Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha concluído curso superior em qualquer área há, no máximo, dez anos, tenha experiência em inovação ou em pequenas empresas, além de disponibilidade em tempo integral. As inscrições devem ser feitas até 10 de setembro em http://www.bit.ly/sejaali As vagas estão distribuídas conforme tabela abaixo: Escritório Regional Vagas Baixada Santista 12 Bauru 12 Campinas 12 Capital Centro 12 Capital Leste I 12 Capital Norte 12 Capital Oeste 12 Capital Sul 12 Grande ABC 12 Guarulhos 12 Osasco 12 Ribeirão Preto 12 São José do Rio Preto 12 São José dos Campos 12 Sorocaba 12 Capital Leste II 8 Alto Tietê 8 Araçatuba 8 Araraquara 8 Franca 8 Jundiaí 8 Marília 8 Piracicaba 8 Presidente Prudente 8 São Carlos 8 Barretos 5 Botucatu 5 Guaratinguetá 5 Ourinhos 5 São João da Boa Vista 5 Sudoeste Paulista 5 Vale do Ribeira 5 Votuporanga 5 Total 300