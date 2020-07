Sebrae realiza workshop on-line sobre marketplace para empreendedores

Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o Sebrae-SP, Regional Piracicaba, realiza de 27 a 31 deste mês, sempre às 19h30, o workshop on-line e gratuito “Novos Mercados – Seu negócio no Marketplace”. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/32GFo85.

Confira os temas:

– 27/julho (segunda-feira): Automatize sua empresa e elimine erros na gestão de marketplaces – TOTVS

– 28/julho (terça-feira): Administração de estoques e logística para marketplace – Pratics

– 29/julho (quarta-feira): Como funciona um marketplace de A a Z – Faculdades Einstein de Limeira

– 30/julho (quinta-feira): Divulgação para negócios em marketplace – SEBRAE Piracicaba

– 31/julho (sexta-feira): Estratégia de vendas multicanal para marketplaces – Tray