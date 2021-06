Sebrae realiza treinamento para pequenos empresários em licitações

O Sebrae realizará uma capacitação para micro e pequenos empresários para que utilizem a plataforma de Compras Públicas SP, cujo objetivo é aproximar os pequenos fornecedores do universo das licitações com órgãos do governo. O treinamento ocorre no dia 10 de junho, das 19 às 21 horas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/curso_fornecedores_10jun .