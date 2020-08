Sebrae lança programa para promover empreendedorismo feminino

O Sebrae-SP acaba de lançar o Movimento Sebrae Delas – Elas Realizam. Com atividades totalmente online e gratuitas, o programa tem o objetivo de apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino com foco no despertar para o autoconhecimento, aumento de rede de contatos, aumento da competitividade dos negócios liderados por mulheres e acesso a mercado e a crédito orientado.

O Programa é composto por quatro pilares: inspiração, capacitação, impacto e mentoria. Em cada uma dessas fases, as empreendedoras participantes têm acesso a orientações voltadas para inteligência emocional e gestão de negócios, além do desenvolvimento de redes de contatos e atitudes empreendedoras – tudo em uma linguagem adaptada para a necessidade e o dia a dia dessas mulheres. Ao todo, são 13h de capacitação online e 2h de mentoria (agendada).

“O Movimento Sebrae Delas tem o propósito de apoiar e fortalecer as mulheres empreendedoras em um ambiente acolhedor, utilizando o conhecimento como ferramenta de transformação para a independência financeira e decisões sobre seus negócios e escolhas. O nosso diferencial é o olhar atento a essa cliente, auxiliando-a na descoberta de todo o seu potencial empreendedor e na força da sua empresa ” explica Camila Ribeiro, gestora estadual do Movimento Sebrae Delas SP.

As inscrições para as turmas já estão abertas em todo o Estado de SP. Para participar, as interessadas devem entrar em contato pelo 0800 570 0800 ou pelo chat no site do sebraesp.com.br