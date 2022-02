Sebrae e PAT trazem palestra “Como Ter Oportunidades de Renda?”

A internet e as redes sociais são uma grande vitrine profissional para quem está em busca de emprego, para quem quer mudar de área e quer ser notado. Para orientar as pessoas sobre como usar melhor estas ferramentas a seu favor e se destacar, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré promovem a palestra on-line “Como Ter Oportunidades de Renda?”.

A palestra orientará desde como montar e escrever um bom currículo, até dicas de como se comportar em entrevistas. Além disso, ensinará como as pessoas podem usar suas qualidades a seu favor, como cada pessoa é vista nas redes sociais, como tornar o currículo profissional mais atrativo, além de opções de empreender com a sua própria empresa.

Para participar da atividade, basta fazer inscrição por meio do link https://bit.ly/sebraeoportunidade. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos. A palestra será ao vivo, no YouTube, no dia 22 de fevereiro, às 19h. Os participantes receberão certificado.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo Whatsapp do Sebrae Sumaré: (19) 3828-8630.