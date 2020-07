Sebrae e instituições financeiras mostram caminho para crédito

O Sebrae-SP e as principais instituições financeiras do País promovem nesta semana, nos dias 16 e 17, o evento “Crédito Emergencial: Entenda as Linhas Disponíveis para Você”. Serão dois dias de informações e orientações sobre as possibilidades de empréstimo existentes para auxiliar os Microempreendedores Individuais (MEIs) e os donos de micro e pequenas empresas (MPEs) neste período de crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“Uma das principais demandas dos empreendedores atualmente é por crédito barato e sem burocracia, aquele dinheiro que está faltando para o capital de giro, para comprar matéria-prima ou mesmo para ajudar a pagar as contas de luz e de água e manter as portas abertas. O evento vai mostrar como acessar esse crédito e como usar bem o dinheiro”, diz o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

As inscrições para o evento são gratuitas e toda a programação será realizada pela internet. Na quinta, dia 16, a partir das 14h, as instituições financeiras e as agências de fomento fazem suas apresentações. Na sexta, dia 17, o foco é orientação, com oficinas práticas com especialistas do Sebrae-SP a partir das 9h. Em paralelo, haverá salas no aplicativo Telegram disponíveis para quem quiser se aprofundar e tirar dúvidas.

Para acessar a programação completa e se inscrever, basta acessar: http://sebrae.contatosebraesp.com.br/creditoemergencial. No dia do evento, os inscritos receberão um link com acesso à programação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.