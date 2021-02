Sebrae divulga programação de cursos on-line para março

Os empreendedores de Santa Bárbara d’Oeste têm uma programação especial no mês de março. O Sebrae Aqui divulgou capacitações online e gratuitas com o curso “Descomplique!”, para quem quer empreender, “Enfrentar”, para os pequenos negócios, além de ações exclusivas para o público feminino, em comemoração ao Dia das Mulheres, e para o segmento de alimentação.

O Curso “Descomplique!” é voltado para quem quer regularizar uma atividade por meio de uma MEI ou microempresa. Dentre os temas abordados estão empreendedorismo, ideia de negócio, marketing, finanças e formalização. Os encontros on-line serão de 1º a 5 de março, das 19 às 21 horas. As inscrições podem ser efetuadas até sexta-feira (26) pelo link https://bit.ly/DESCOMPLIQUEONLINE.

Já os empresários de MEIs, ME e EPP que buscam um bom desempenho no mercado podem participar do curso “Enfrentar”, de 8 a 16 de março, das 19 às 21 horas. Inscrições disponíveis até dia 5 de março pelo link https://bit.ly/EnfrentePiracicaba.

E para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher acontecerá o “Sebrae Delas: Especial Mês da Mulher”. O curso, voltado para mulheres que desejam começar um negócio e empresárias MEI e de micro e pequenas empresas, inclui a palestra “O Poder da Decisão” no dia 10, das 19 às 21 horas, capacitação on-line de 14 horas e 2 horas de mentoria para aumentar o faturamento e desempenho dos negócios. As interessadas podem se inscrever até 8 de março pelo link: http://bit.ly/SDelas_especial.

O Setor de Alimentação também foi contemplado na programação de março. O Programa “Sebrae Negócios de Alimentação” será lançado no dia 15, às 15 horas, com a palestra on-line “Gastronomia em Foco: Oportunidades e Inovação no Food Service”. Na sequência, os participantes serão direcionados para encontros sobre procedimentos do negócio, marketing e finanças. O curso é voltado para empresários MEI e de micro e pequenas empresas dos setores de alimentação como bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafés, hamburguerias, entre outros. Inscrições disponíveis até dia 11 de março pelo link http://bit.ly/2NFAr9S

O Sebrae Aqui em Santa Bárbara d’Oeste é uma gestão compartilhada resultado da parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura, Acisb, Ciesp e Sinditêxtil. Ele integra o Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela à Avenida Santa Bárbara), no Mollon. Informações pelo telefone (19) 3499.1012.