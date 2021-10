Sebrae oferece novos cursos. Inscrições até quarta

A unidade do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em Nova Odessa promove neste mês de outubro, através do Programa Empreenda Rápido e com apoio da Prefeitura, o curso gratuito “Organize Seu Negócio”, voltado para MEIs (Microempreendedores Individuais) que querem organizar sua empresa de modo mais eficiente. As inscrições estão abertas até esta quarta-feira, dia 20 de outubro, e podem ser feitas no link https://bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-JURIDICA.

O curso de capacitação conta com opção online ou presencial e tem o objetivo proporcionar aos empreendedores um crescimento estruturado e uma maneira mais segura de alcançar o sucesso, apoiando a gestão do negócio para que ele possa se manter no mercado de forma saudável, preparando-se para o crescimento.

A opção online contará com três reuniões ao vivo, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 19h às 21h, tratando dos temas “Planejamento em tempos de crise” e “Vendas e fluxo de caixa”, respectivamente. O Sebrae entrará em contato com os inscritos via WhatsApp para passar as instruções sobre as conferências.

Já a opção presencial contará com quatro reuniões, nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro, das 8h30 às 12h30, no prédio da Consultoria Acino em Nova Odessa, na Rua 15 de Novembro, nº 685, no Centro. Os temas abordados serão empreendedorismo, formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital, respectivamente.

“O curso é muito importante para os empreendedores experientes pois reforça os conceitos empresariais de Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Formalização do Negócio. Sempre é importante reforçar esses conceitos e melhorar os processos existentes nas empresas. Afinal, em todo momento, e principalmente nesse atual que vivenciamos, é muito difícil investir com recursos próprios, então não podemos errar no investimento. Os cursos do Sebrae entregam para o empresário conhecimentos de gestão para que o ajude a tomar essas decisões”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, Samuel Marin.

Ele também ressaltou o desenvolvimento recente de Nova Odessa, que cresce cada vez mais. “Esse curso é excelente para o empresário de Nova Odessa principalmente nesse momento de retomada econômica onde as empresas estão recontratando e melhorando suas vendas”, completou Marin.

SERVIÇO

Inscrições para o curso “Organize seu Negócio”

Até 20 de outubro, em https://bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-JURIDICA

Conferências online: dias 25/10, 26/10 e 27/10, das 19h às 21h

Reuniões presenciais: dias 25/10, 26/10, 27/10 e 28/10, das 8H30 às 12H30