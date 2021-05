Sebrae Aqui tem cursos online gratuitos em Nova Odessa

Com o apoio da Prefeitura, o Sebrae Aqui Nova Odessa abriu inscrições gratuitas para dois cursos online e gratuitos: o “Descomplique” e o “Aprimora Varejo de Modas”. O “Descomplique” é indicado para quem está planejando abrir um negócio próprio. Os módulos serão ministrados de 10 a 12 de maio, das 19h às 21h, pela plataforma Microsoft Teams.

Serão três encontros de duas horas, com os seguintes temas: “Empreendedorismo e Formalização” (10/05), “Ideia de Negócio e Marketing” (11/05) e “Finanças” (12/05). As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/DESCOMPLIQUEONLINE.

Já o “Aprimora Varejo de Modas” é direcionado a quem tem um comércio de moda, seja no varejo ou no atacado, e quer aprimorar os seus conhecimentos em gestão para alcançar melhores resultados. Incluem-se neste segmento lojas de vestuário, acessórios, bolsas, calçados, artigos de cama, mesa e banho, armarinho, relojoaria, joalheria, óptica, vestuário e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho.

Os módulos serão ministrados de 10 a 13/05 e de 17 a 19/05, das 19h às 21h. Serão sete encontros de duas horas, e cada participante ganhará 2 horas de consultoria com especialistas. As inscrições devem ser feitas pelo link http://bit.ly/aprimoravarejodemoda.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, salientou que “estimular a capacitação de pessoas com perfil empreendedor é um dos objetivos do governo municipal na sua gestão”.

Apoio

“Apoiamos as ações voltadas ao desenvolvimento local, especialmente aos micros e pequenos negócios, porque isso contribui com o crescimento da cidade. E também permite que mais pessoas encontrem fontes de geração de renda, aproveitando oportunidades que o mercado oferece”, comentou o chefe do Executivo.

Em Nova Odessa, o Sebrae está presente por meio de parceria com a Prefeitura Municipal, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Aescon Americana, Ciesp Americana, Sinditec e Sincomércio regional Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

O Sebrae Aqui realiza atendimentos a quem deseja empreender, aos MEIs e às micro e pequenas empresas e é a porta de entrada de todos os serviços do Sebrae no município, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento local.

Além das capacitações para quem quer empreender e para os micro e pequenos empresários, o Sebrae possui programas voltados à desburocratização dos pequenos negócios, bem como para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Há, ainda, por meio de parcerias com instituições como Senai e Senac, programas para capacitações técnicas.

Nesse ano, um dos grandes focos de atuação será o Programa Empreenda Rápido, viabilizado por meio de uma parceria do Sebrae junto ao Governo Estadual com o objetivo de apoiar a abertura de MEIs e pequenos negócios, orientar sobre gestão, oferecer capacitação técnica, facilitar o acesso a crédito e mercado.