Sebrae Aqui realiza curso a empreendedores de Nova Odessa

Com o apoio da Prefeitura, o Sebrae Aqui Nova Odessa abriu inscrições gratuitas para mais uma turma do curso “Descomplique”, indicado para quem já tem um negócio, mas ainda não se formalizou, ou está planejando abrir uma micro ou pequena empresa. Os módulos serão ministrados de 24 a 26 de maio, das 19h às 21h, pela plataforma YouTube.

Serão três encontros de duas horas, com os seguintes temas: “Empreendedorismo e Formalização” (24/05), “Ideia de Negócio e Marketing” (25/05) e “Finanças” (26/05). As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/DESCOMPLIQUEONLINE.

Em Nova Odessa, o Sebrae está presente por meio de parceria com a Prefeitura Municipal, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Aescon Americana, Ciesp Americana, Sinditec e Sincomércio regional Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

O Sebrae Aqui realiza atendimentos a quem deseja empreender, aos MEIs e às micro e pequenas empresas e é a porta de entrada de todos os serviços do Sebrae no município, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento local.

Além das capacitações para quem quer empreender e para os micro e pequenos empresários, o Sebrae possui programas voltados à desburocratização dos pequenos negócios, bem como para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Há, ainda, por meio de parcerias com instituições como Senai e Senac, programas para capacitações técnicas.

Nesse ano, um dos grandes focos de atuação será o Programa Empreenda Rápido, viabilizado por meio de uma parceria do Sebrae junto ao Governo Estadual com o objetivo de apoiar a abertura de MEIs e pequenos negócios, orientar sobre gestão, oferecer capacitação técnica, facilitar o acesso a crédito e mercado.