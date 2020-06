Sebrae Aqui organiza palestra para empresários da saúde e bem-estar

O Sebrae Aqui Americana preparou uma palestra on-line para os empresários do segmento da saúde e bem-estar, com o objetivo de discutir o que muda nesses tempo de pandemia e como se preparar para a retomada das atividades pós-Covid 19.

O evento é gratuito e será realizado no dia 23 de junho, a partir das 10 horas, com os temas “Desafios do novo normal para o segmento de saúde e bem-estar” e “Proposta do Sebrae para o enfrentamento da crise.

O link para inscrição é https://www.sympla.com.br/desafios-do-novo-normal-para-o-segmento-de-saude-e-bem-estar__880632 .