Sebrae Aqui capacita MEIs e pequenos de Nova Odessa

Com o objetivo de capacitar os MEIs (Microempreendedores Individuais), micro e pequenas empresas da cidade sobre como se tornarem fornecedores para o Poder Público e também a aproveitarem as novas oportunidades de negócios no mercado, o Sebrae Aqui de Nova Odessa promove um curso online sobre compras públicas no próximo dia 15 de abril, das 14h às 16h.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão sobre o que é uma licitação, quais são os conceitos e fases, direitos e benefícios das MPEs (Micro e Pequenas Empresas), as oportunidades e ameaças no processo licitatório, além de receber orientações sobre como participar de uma licitação na prática.

De acordo com o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, o curso vai desmistificar alguns conceitos que inibem as micro e pequenas empresas de participarem de licitações.

“Muitos empreendedores não sabem que podem vender para órgãos públicos ou acham que são pequenos demais. Outros temem não dar conta da demanda ou acham que se trata de um processo muito burocrático. Por isso é importante que esses empreendedores participem do curso, que fiquem por dentro das operações. É muito simples e qualquer micro ou pequena empresa consegue realizar e acessar esse mercado diferente para conseguir até aumentar o seu faturamento”, explica Brocchi.

O evento é online e as inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio de um formulário disponível no link: https://bit.ly/forn15_04.