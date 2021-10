Sebrae Americana promove curso gratuito para microempreendedores

O Sebrae Aqui Americana está com inscrições abertas para o curso presencial “Organize sua empresa”, que é voltado para microempreendedores e será ministrado na sede da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa (Acino).

O objetivo do curso é apoiar a gestão do negócio para que ele possa se manter no mercado de forma saudável, preparando-se para o crescimento. As aulas ocorrerão em quatro encontros:

– 25/10 – Empreendedorismo

– 26/10 – Formação de preço

– 27/10 – Fluxo de caixa

– 28/10 – Marketing digital

As inscrições estão disponíveis pelo link https://bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-JURIDICA ou no Sebrae Aqui até dia 20 de outubro. A participação é gratuita, e quem tiver presença em pelo menos três encontros recebe certificado de conclusão.