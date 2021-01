Sebrae abre inscrições para o Projeto ALI

O Sebrae está com inscrições abertas para a palestra de apresentação do Projeto ALI (Agente Local de Inovação), destinado da empresários de micro empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). A palestra virtual ocorrerá em duas datas, nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, sempre às 19 horas.

O ALI é um programa de acompanhamento personalizado, em parceria com CNPQ, com foco em aumentar o faturamento ou reduzir custos por meio da melhoria da produtividade dos pequenos negócios.

A metodologia está baseada nos métodos mais avançados e atuais de inovação, utilizando conceitos e ferramentas que são aplicados por grandes empresas inovadoras, bem como startups de rápido crescimento, permitindo assim validar a inovação com potencias clientes, escalar o negócio e reduzir os riscos inerente à inovação.

As inscrições podem ser realizadas pelos telefones 3407 7830 ou 3475 3565.

(Imagem Ilustrativa)