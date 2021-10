Sebrae oferece 200 vagas para o ALI Brasil Mais na região

As micro e pequenas empresas de Nova Odessa e região já podem se inscrever para o 4º ciclo do Programa ALI Brasil Mais, da unidade regional de Piracicaba do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, regional São Paulo). A participação é gratuita, o programa de consultoria terá início em novembro e tem o objetivo de auxiliar a reduzir custos e aumentar o faturamento.

Para a região de Piracicaba (que inclui Nova Odessa), são 200 vagas. Ao todo são 6,6 mil vagas em todo o Estado de São Paulo. O novo ciclo do ALI Brasil Mais terá início em 1º de novembro e as inscrições gratuitas já podem ser feitas online. Para se inscrever, a empresa precisa estar enquadrada como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte).

O Brasil Mais é um programa do Ministério da Economia realizado pelo Sebrae em parceria com CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em parceria com o Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que visa aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras.

O atendimento é personalizado, com encontros coletivos e individuais. Um agente especialista em inovação e com foco em melhorar a inovação e produtividade dos pequenos negócios (ALI) irá realizar o acompanhamento da empresa participante e, junto com o proprietário do negócio, fazer um diagnóstico, construir e propor um plano de ação com o objetivo de reduzir custos e aumentar o faturamento. O acompanhamento é gratuito, realizado durante um período de 4 meses e contará com encontros online e/ou dentro da empresa.

A inscrição pode ser feita por meio do link https://bit.ly/BRASILMAIS_SEBRAEPIRACICABA os interessados devem preencher os dados da empresa. Na sequência, a equipe do Sebrae entrará em contato com o inscrito. Mas atenção: as vagas são limitadas. Para saber mais sobre o Programa ALI, basta acessar http://bit.ly/PORTALBRASILMAIS e https://www.youtube.com/watch?v=LrjRMZLkqx8.

Na região de Piracicaba, podem se inscrever para as 200 vagas disponíveis micro e pequenas empresas das cidades de Nova Odessa, Piracicaba, Águas de São Pedro, Americana, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro e Santa Bárbara d’Oeste.

“As empresas participantes do Programa Brasil recebem acompanhamento personalizado e são incentivadas a implantar melhorias práticas que refletem na gestão do negócio, no relacionamento com parceiros e fornecedores e movimentam toda a cadeia de inovação dentro de sua área de atuação”, explicou a um jornal regional Adriano Nakamura, gestor estadual do programa.

No Estado de SP, mais de 17 mil empresas já participaram do Programa. A maioria delas do setor de Serviços (44%), seguido do setor de Comércio (43%). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3412-1070, opção 4, ou pelo WhatsApp (19) 98422-2246.