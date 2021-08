SEAAC. Trabalhadores da Crespo e Caires terão aumento de 9,85%  

O SEAAC de Americana e Região e a Crespo e Caires Advogados Associados, de Hortolândia, fecharam o Acordo Coletivo 2021/2022 que abrange 300 trabalhadores. Apesar da retração da economia imposta pela Pandemia da Covid-19, o SEAAC conseguiu garantir a reposição integral da inflação. Assim, os salários dos trabalhadores serão reajustados a partir de 1º de agosto em 9,85%. Todas as demais cláusulas sociais foram mantidas. “Quando negociamos temos que olhar o conjunto de cláusulas que compõem o Acordo Coletivo. Elas são conquistas históricas e nosso esforço, numa economia tão instável é mantê-las e aprimorar o que for possível”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Com a negociação finalizada, além do aumento de 9,85% nos salários, o Acordo Coletivo determina piso salarial de R$ 1.497,38 (jornada de 8 horas diárias) e R$ 1.458,21 (jornada de 6 horas); vale-refeição, em tickets em número idêntico aos dias trabalhados no mês, de R$ 21,72 (período integral) e R$ 17,20 (6 horas);reembolso creche de 20% do piso salarial para filhos até 2 anos de idade; gratificação por aposentadoria de 80% do salário nominal para empregados com mais de 5 anos na empresa; convênio médico hospitalar e odontológico; reembolso do maior piso salarial em parcela anual para pais com filhos detentores de necessidades especiais; garantia de todos os direitos constantes do Acordo Coletivo para empregados em união homoafetiva e além, da licença maternidade de 120 dias, a gestante terá garantia de emprego ou salário desde a concepção até 150 dias após o parto.