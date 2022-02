SEAAC notifica 80 empresas objetivando esclarecer denúncias e reclamações

O SEAAC de Americana e Região entregou na semana passada 80 notificações extrajudiciais a empresas de sua base de representação. Foram notificadas pelo Sindicato empresas de diferentes categorias profissionais nas cidades de São João da Boa Vista, Leme, Pirassununga, Araras, Limeira, Piracicaba, São Pedro, Saltinho, Capivari, Santa Bárbara D’Oeste e Americana. As notificações estão sendo enviadas em atendimento a denúncias recebidas ou dúvidas que os trabalhadores trazem até o Sindicato por diferentes motivos, sendo um dos principais o não pagamento ou pagamento incorreto do vale-alimentação.

“Durante o ano de 2021 chegaram muitas denúncias ou questionamentos quanto a possíveis erros no pagamento do vale-alimentação e reajuste salarial. Na maioria dos casos conseguimos resolver por contato telefônico. Mas muitos não atendem as solicitações e não prestam esclarecimentos. Então, estamos notificando extrajudicialmente e dando oportunidade, de forma amigável, da situação ser esclarecida. O prazo dado para apresentação dos documentos solicitados é de 15 dias. Caso não sejamos atendidos aí iremos tomar providências na esfera judicial”, explicou a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

O Diretor do SEAAC, José Carlos Bispo de Souza Júnior, responsável pelas visitas disse que a maioria protocolou o recebimento da notificação. “Algumas não quiseram protocolar. Neste caso enviaremos a notificação pelo Correio, dando mais uma oportunidade do problema ser resolvido sem necessidade de ação judicial. É um trabalho de formiguinha. Mas que precisa ser feito para garantir os direitos dos trabalhadores”, comentou.

Após a entrega desta primeira remessa de notificações e após o prazo dado para que apresentem os documentos solicitados, empresas instaladas em outras cidades da base de representação do Sindicato também serão notificadas. O SEAAC representa aproximadamente 15 mil trabalhadores de 14 categorias profissionais em 29 cidades.