SEAAC: Curso sobre LGPD tem mais de 100 inscritos

O SEAAC promove dia 22 de fevereiro, das 9 às 12 horas, o “Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, ministrado pelo professor Gilson Gonçalves, palestrante vencedor de vários prêmios no Brasil. No total 102 trabalhadores se inscreveram para as 50 vagas disponibilizadas. Com o número excedente de inscritos, foi respeitada a ordem de solicitação. O curso será on-line pelo aplicativo “Zoom”.

Os trabalhadores associados participam gratuitamente. Os não associados pagam uma taxa de R$ 120,00. “É nossa tradição colaborar na formação profissional das categorias que representamos. E agora voltamos a oferecer esta importante ferramenta para o crescimento profissional e pessoal”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

O texto da LGPD entrou em vigor no ano passado. A lei foi criada para promover a proteção dos dados pessoais. As sanções para o descumprimento entram em vigor em agosto, com punições que podem chegar a 2% do faturamento da empresa até o limite de R$ 50 milhões.