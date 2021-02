SEAAC. Curso sobre LGPD supera expectativas

Com a participação de 50 trabalhadores o SEAAC de Americana e Região realizou segunda-feira, dia 22, o Curso sobre LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), ministrado pelo renomado palestrante Gilson Gonçalves. Das 9 às 13 horas, on-line, Gilson explicou detalhes da LGPD e interagiu com os participantes, tirando dúvidas e esclarecendo pontos da Lei. A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, participou de todo o curso e parabenizou os trabalhadores que se inscreveram. “Se qualificar profissionalmente é muito importante, num mercado de trabalho tão disputado e enxuto como o brasileiro. O SEAAC sempre teve esta preocupação de promover seminários, palestras e cursos que ajudem os profissionais das categorias que representa”, observou.

A presidenta também lembrou que o curso on-line é uma forma de prosseguir com as atividades em tempos de Pandemia, garantindo formação sem descuidar da necessidade de isolamento social. “Creio que o curso superou as expectativas dos participantes. Foram mais de 100 inscrições”. E anunciou: “Em breve estaremos realizando outro curso abordando tema atual e importante para o dia-a-dia dos trabalhadores”.