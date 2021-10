SEAAC. Convenção fecha aumento para assessoramento e contabilidade

O SEAAC de Americana e Região, em negociação conjunta com a FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo), fechou a Convenção Coletiva das categorias de assessoramento e contabilidade, as maiores da base de representação do Sindicato. Com data-base em 1º de agosto, o reajuste salarial será de 9% para os salários e 9,85% para as demais cláusulas econômicas.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, avaliou a negociação como positiva. “Considerando o momento econômico causado pela Pandemia e pelo desgoverno brasileiro, o aumento salarial que conseguimos é positivo. Além disso, mantivemos todas as demais cláusulas econômicas e sociais que compõem a Convenção Coletiva de Trabalho. É nosso papel lutar para minimizar as dificuldades dos trabalhadores. É isso que fazemos”, comentou.

Com o reajuste de 9,85% nas cláusulas econômicas, os pisos salariais ficam em R$ 1.484,07 e R$ 1.580,74 dependendo da função; o triênio aumenta para R$ 69,76; o reembolso creche sobe para R$ 372,78 por filho, do retorno da licença maternidade até 1 ano de idade e o auxílio-refeição ou alimentação será de R$ 23,62 em tíquetes em número idêntico aos dias trabalhados.