Se sair candidato, Omar terá apenas apoio de Jr Dias

Caso decida sair candidato a deputado (estadual) ano que vem, o ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) deverá ter apenas apoio do vereador de seu partido Jr. Dias. Sem qualquer interlocução com a Câmara e aparentemente buscando o atrito com o comando do governo Chico Sardelli (PV), Omar parece caminhar para o ostracismo ou mesmo para uma aventura muito arriscada- caso se decida pela disputa em 2022.

ONDAS FORA– Principal candidato do MDB em eleições anteriores (a prefeito ou a deputado), o ex-vereador Alfredo Ondas confirmou ao NM que não virá candidato em 2022. “Fui convidado, mas disse desde já que vou declinar dos convites”, afirmou. Ondas foi candidato a prefeito em 2020 mas não teve o apoio 100% de Omar.

OLHO EM 2024– Analistas e alguns assessores próximos de Omar o enxergam como maior ameaça a Chico Sardelli (PV) numa provável campanha de reeleição em 2024. Mas com pouco apoio na Câmara e sem ter o nome lembrado em 2022, Omar ficará cada vez mais longe para uma disputa com força em 24.