SDD de Kim vem educadora Kelly vice e 19 a vereador

O Solidariedade de Americana fez sua convenção na tarde deste sábado e anunciou o vereador Marco Kim Jorge como candidato a prefeito tendo como vice a educadora Kelly França. O partido virá com 19 candidatos a vereador- veja lista abaixo.

A reunião virtual contou com a anuência do comando estadual e nacional do partido e foi coordenada pelo secretário de Habitação Charley Petter. Foi exibido um vídeo do presidente nacional do partido, Paulinho da Força, mandando mensagem aos convencionais e aos filiados.

OITO CANDIDATOS– Com Kim, Americana têm confirmados oito candidatos a prefeito/a, faltando a decisão em torno de MDB e Podemos. O MDB local ia lançar o vereador Alfredo Ondas com o ex-prefeito Erich Hetzl Jr vice, mas sofreu interferência da direção estadual.

Os candidatos a vereador aprovados pelo SDD são

Fábio do Civi

Gezinha

Maicon do Lírios

Cristiano Davi

Werlinques

Rita da Coperlírios

Zé Eduardo Milani

Geraldinho do Mutirão

Ju Garcia

Cidão da Horta

Creuza Assato

Wilson Franchi

Kelly Cristiane

Paulo Salatti

Leonardo Mori

Tequinho

Rafael Santos

Cal Farias

Vó Terezinha