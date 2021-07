SBT esclarece polêmica de Mara Maravilha

Em nota divulgada nessa terça-feira (27/07/2021) SBT esclarece que não houve redução de salário de sua artista contratada Mara Maravilha. Confira nota abaixo:

O SBT informa que não houve redução de salário de sua artista contratada Mara Maravilha, e que a publicação a respeito trata-se de fake news. De acordo com seu código de ética, a emissora preserva informações sobre contratos de trabalho e salários de seus artistas, portanto, não divulga valores.

Mara esteve à frente do Pontinhos em Casa com Patricia Abravanel durante este período de pandemia, e voltou a gravar o Programa Silvio Santos no último domingo.