SBT, Estadão e Veja acertam debate conjunto

Em uma parceria inédita, o SBT se une ao Jornal O Estado de S. Paulo, à Revista Veja e à Rádio Nova Brasil para levar ao eleitor as propostas dos candidatos à Presidência da República e ao Governo dos principais estados brasileiros. Os debates também terão ampla cobertura do SBT News e dos sites dos promotores. Os encontros serão mediados pelo jornalista Carlos Nascimento.

No primeiro turno, o debate dos candidatos a governador será no dia 17 de setembro, um sábado, entre 19h e 21h. Uma semana depois, no dia 24 de setembro, no mesmo horário, e também em um sábado, será a vez dos candidatos que disputam a Presidência da República se enfrentarem. Em caso de segundo turno, o debate para governador será no dia 15 de outubro, com uma hora e quarenta e cinco minutos de duração, também a partir das 19h. No dia 22 de outubro, no mesmo horário, e com a mesma duração, estarão frente a frente os dois candidatos à Presidência.

O debate será transmitido pelo SBT e pelo SBT News, e as regras para o evento serão definidas nas próximas semanas em encontros entre os veículos organizadores e representantes dos partidos. A ideia é estabelecer uma fórmula em que todos candidatos tenham tempo e oportunidade de expor propostas e questionar os adversários sobre projetos e opiniões.