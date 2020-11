SBO: Trabalho no feriado desta sexta requer autorização

Os estabelecimentos comerciais representados pelo Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) situados em Santa Bárbara d’Oeste estão autorizados a atender com a presença de funcionários na próxima sexta-feira, dia 20, feriado municipal. Para isso, no entanto, é necessário possuir o Certificado de Adesão para Trabalho em Feriados.

De acordo com o calendário definido pelos comerciantes e negociado entre o Sincomercio e o sindicato dos trabalhadores, o comércio de rua barbarense irá atender neste feriado da Consciência Negra das 9h às 15h. Em Nova Odessa o varejo não está autorizado a abrir com a presença de funcionários. Em Americana o horário será normal – das 9h às 18h – uma vez que no município não é feriado.

CONDIÇÕES

O trabalho nos municípios autorizados é permitido para as empresas que possuam o Certificado de Adesão para Trabalho em Feriados. Além disso, é necessário cumprir as normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), como pagamento de horas-extras, concessão de folga compensatória, vale transporte e alimentação. Para mais informações entrar em contato com o Sincomercio pelo telefone/WhatsApp (19) 3462-1737.

FERIADOS

Conforme acordo estabelecido entre Sincomercio e os sindicatos que representam os trabalhadores, o varejo em geral definiu três feriados para abertura durante o ano de 2020, de acordo com a opção dos comerciantes de cada município.

Em Americana, as datas acordadas foram 21 de abril, 13 de junho e 9 de julho. Nova Odessa escolheu 21 de abril, 9 de julho e 7 de setembro. Em Santa Bárbara os feriados autorizados são 9 de julho, 7 de setembro e 20 de novembro.