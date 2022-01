SBO oferece 11 oficinas gratuitas com 367 vagas

Mais de 360 pessoas serão beneficiadas com as oficinas gratuitas em Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Lei Aldir Blanc, em investimento de R$ 48 mil. Ao todo são 11 oficinas em diversos equipamentos culturais da cidade, podendo ser realizadas também por moradores de fora do Município. As inscrições podem ser feitas diretamente com os oficineiros, conforme lista abaixo.

As oficinas serão promovidas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

A Lei Aldir Blanc em Santa Bárbara já alcançou cerca de 70 mil pessoas com ações culturais e contemplou 52 propostas e oito espaços, em repasses de aproximadamente R$ 1,2 milhão. Ao todo foram executadas 84 ações de artistas locais. Além da parte cultural, a lei na cidade registrou na área econômica 567 oportunidades de contratações diretas para profissionais da cultura e mais de 300 contratações indiretas de prestadores de serviços ou produtos.

As ações da Lei são realizadas por meio do Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Para atender à Lei, a Prefeitura lançou em julho de 2020 o Mapa da Cultura Barbarense, cadastro responsável por coletar dados da área cultural da cidade, quantificar e apresentar direcionamento às políticas públicas para o Setor Cultural do Município.

Confira os detalhes das oficinas:

Violão Brasileiro (aulas de violão) | Daniela Cristina Smanioto

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”

Início das inscrições: 24/01

Inscrições pelo link https://tinyurl.com/violaobrasileiro

Início das aulas: 07/02

Dia das oficinas: Segundas-feiras

Turma 1: das 17 às 19 horas (sem necessidade de conhecimento prévio)

Turma 2: das 19 às 21 horas

Público Alvo: a partir de 12 anos, sem limite de idade.

Quantidade de alunos por turma: 10 por turma

Finalização: 23/05

Peças Artesanais – Decoração | Marisa Yukiko Ueda Okuro

Local: Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Início das inscrições:

De 9 a 21/1 – Turma 1 e 2;

De 31/1 a 8/2 – Turma 3 e 4.

Inscrições pelo WhatsApp (19) 9.89762193 ou pelo e-mail: [email protected];

Dia das oficinas: Sextas-feiras

Turma 1 (das 9h às 12h): Dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03;

Turma 2 (das 14h às 17h): Dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03;

Turma 3 (das 9h às 12h): Dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04;

Turma 4 (das 14h às 17h): Dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04;

Público-alvo: Mulheres entre 40 e 65 anos;

Quantidade de alunos por turma: 6 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

Peças Artesanais – Utilitário e Decoração | Viviane Aparecida Covolan Silva

Local: Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Início das inscrições: 10/1

Inscrições pelo e-mail: [email protected];

Dia das oficinas:

Turma 1 – Cartonagem (das 9h às 12h): Dias 18/01, 19/01, 20/01, 25/01 e 26/01;

Turma 2 – Cartonagem (das 14h às 17h): Dias 21/01, 24/01, 27/01, 28/02 e 31/02;

Turma 3 – Pontilhismo (das 9h às 12h): Dias 21/01, 24/01, 27/01, 28/02 e 31/02;

Turma 4 – Pontilhismo (das 14h às 17h): Dias 18/01, 19/01, 20/01, 25/01 e 26/01;

Público-alvo: Mulheres entre 25 e 65 anos;

Quantidade de alunos por turma: 5 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

Peças Artesanais – Datas Comemorativas | Sérgio Luiz Fronza

Local: Ateliê Mãos de Anjo – Mimos com arte (endereço abaixo)

Inscrições:

De 12 a 15/1 – Turmas 1 e 2 (encerradas);

De 31/1 a 14/2 – Turmas 3 e 4.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected];

Dias das oficinas:

Turma 1 (das 9h às 12h): Dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02;

Turma 2 (das 14h às 17h): Dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02;

Turma 3 (das 9h às 12h): Dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03;

Turma 4 (das 14h às 17h): Dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03;

Público-alvo: Mulheres entre 30 e 60 anos;

Quantidade de alunos por turma: 5 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

Peças Artesanais – Moda e Sustentabilidade | Alan Henrique De Moraes Alves

Local: Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Início das inscrições: 9/01

Inscrições pelo e-mail: [email protected] ou WhatsApp (19) 98926-7032;

Dias das oficinas:

Turma 1- Técnica de Macramê – (das 9h às 12h): Dias 21/01, 28/01, 04/02, 11/02 e 18/02;

Turma 2 – Técnica de Macramê – (das 13h às 16h): Dias 21/01, 28/01, 04/02, 11/02 e 18/02;

Turma 3 – Técnica de Biojoia – (das 9h às 12h): Dias 22/01, 29/01, 05/02, 12/02 e 19/02;

Turma 4 – Técnica de Biojoia – (das 14h às 17h): Dias 22/01, 29/01, 05/02, 12/02 e 19/02;

Público-alvo: Mulheres entre 25 e 55 anos;

Quantidade de alunos por turma: 5 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

Precisamos te ouvir! – Teatro para Crianças | Marcela Menillo Isler

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”

Início das inscrições: 7/02

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Dia das oficinas: Sábados (março)

Turma 1: (das 9 às 12 horas) – Crianças de 7 a 9 anos

Turma 2: (das 13 às 16 horas) – Crianças de 10 a 12 anos

Público Alvo: de 7 a 12 anos

Quantidade de alunos por turma: 10 por turma

Finalização: Em maio de 2022, com apresentação do experimento cênico para pais amigos dos alunos e entrega dos certificados.

O que é Patrimônio Cultural? | André Faraco

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”

Início das inscrições: 13 a 30/1

As inscrições podem ser feitas via formulário Google no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJF_2j969guM0teYh_CxCx6sYAooMWnntt4rjyQkXDemEQkg/viewform?usp=sf_link

Dia do workshop:

Turma 1: dias 1, 8 e 15 de fevereiro (terças-feiras), das 18h30 às 20h10;

Turma 2: dias 2, 9 e 16 de fevereiro (quartas-feiras), das 18h30 às 20h10;

Turma 3: dias 5, 12 e 19 de fevereiro (sábados), das 9h30 às 11h10.

Público Alvo: público geral maior de 16 anos, especialmente: líderes comunitários, produtores de cultura tradicionais, produtores de culturas afro-brasileiras e/ou produtores de culturas populares;

Quantidade de alunos por turma: 20 por turma;

Finalização: Será emitido certificado de participação aos participantes que tiverem 100% de presença.

Oficina de Teatro de Sombras | Valter Luiz Pamfilio Valverde

Locais: Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” – Central, Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum” e CEU das Artes

Início das inscrições: 20/1

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Início das aulas: primeira quinzena de fevereiro

O projeto é dividido em 3 oficinas, sendo:

Público Alvo: crianças e jovens de 8 a 15 anos

Local: CEU das Artes

Quantidade de alunos: 20

Público Alvo: Jovens e adultos acima de 16 anos

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum”

Horário: terças-feiras à noite

Quantidade de alunos: 20

Público Alvo: professores e artistas em geral

Local: Biblioteca Central

Quantidade de alunos: 20

Finalização: segunda quinzena de abril

Oficina de danças: ballet clássico e dança do ventre | Juliana Daniel

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum”

Início das inscrições: 24/1

Inscrições via WhatsApp (19) 99168.1043

Início das aulas: 7/02

Dia das oficinas: Quartas, sextas-feiras e sábados

Turma 1 – Ballet Clássico (de 5 a 7 anos) – 16 às 17 horas

Turma 2 – Ballet Clássico ( de 8 a 10 anos) – 17 às 18 horas

Turma 3 – Dança do Ventre Iniciante (acima de 15 anos) – 18 às 19 horas

Turma 4 – Sábados Dança do Ventre Iniciante (acima de 15 anos) – 8 horas às 9h30

Público Alvo: A partir de 5 anos, sem limite de idade.

Quantidade de alunos por turma: 15 por turma

Finalização: 23/03

Workshop Narrativas do corpo em que habito: Experiências e processos poéticos do teatro para a escrita | Proponente: Denis Espanhol

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum”

Início das inscrições: Fevereiro

Inscrições e mais informações pelo e-mail: [email protected]

Início das aulas: Março

Dia das oficinas: a definir

Finalização: Abril

Oficina de Violão | Ygor Gualiume

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” e CEU das Artes

Início das inscrições: 24/1

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Início das aulas: 10/2

Dia das oficinas:

Turma 1 – “Profº Léo Sallum” (quintas-feiras, às 19 horas)

Turma 2 – “Profº Léo Sallum” (quintas-feiras, às 20 horas)

Turma 3 – CEU das Artes (sextas-feiras, às 19 horas)

Turma 4 – CEU das Artes (sextas-feiras, às 20 horas)

Público Alvo: a partir de 12 anos

Quantidade de alunos por turma: 12 alunos

Finalização: Maio

Endereços:

• Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Assad Sallum” – Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova • WhatsApp e telefone: (19) 3457.4627

• Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” (Central) – Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda • WhatsApp e telefone: (19) 3455.2619

• Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” e Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” – Rua João Lino, 362 – Centro • WhatsApp e telefone: (19) 3455.7000

• Ateliê Mãos de Anjo – Mimos com arte – Avenida Tiradentes, 490, Vila Mac Knight – Santa Bárbara d’Oeste/SP • E-mail: [email protected]