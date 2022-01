SBO gerou mais de 4 mil empregos em 2021

Mais de 4 mil empregos com carteira assinada foram gerados entre janeiro e novembro de 2021 em Santa Bárbara d’Oeste. Os dados são oficiais e foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Governo Federal.

Nos 11 meses do ano foram 4.109 empregos, sendo 388 apenas no mês de novembro. Já no acumulado dos últimos 12 meses são 3.938 empregos com carteira assinada.

Quase 1.000 vagas de emprego no Desenvolve S.Bárbara!

O Desenvolve S.Bárbara divulgou 955 oportunidades de emprego neste começo de ano. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected]. A relação completa de vagas está no site oficial do Município: www.santabarbara.sp.gov.br.