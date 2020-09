SBO. Deve faltar água em 18 bairros nesta quinta

Três intervenções em diferentes sistemas de distribuição de água foram programadas esta quinta-feira (24) pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e poderão deixar bairros com o abastecimento paralisado durante o dia. As ações correspondem à limpeza de reservatório e adequações de reforço na rede de água.

No período previsto das 8h às 18h os bairros que poderão ter o abastecimento afetado são: Cruzeiro do Sul, Caiubi, Chácaras Pinheirinho, Vale das Cigarras, Recreio Paraíso, Dona Regina, São Camilo, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertine I e II, Ferrarezi, Jardim Europa e Parque das Nações.

Com período maior devido à complexidade dos trabalhos, das 6h às 19h, os bairros afetados serão: Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Cidade Nova I e II e São Fernando. Nesta região, o reservatório que abastece estes bairros passará pelo processo de limpeza e desinfecção, além da instalação de conexões na tubulação interna.

Os demais serviços consistem em interligações de novas redes de água em adutoras instaladas, as quais são responsáveis pelo abastecimento de água das regiões do Cruzeiro do Sul e do Jardim das Palmeiras.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta para a economia de água que fica reservada nas caixas d’água dos imóveis, usando somente o necessário nesse dia. Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 ou 3459-5910. A referida nota atende o disposto do Art. 105 da Resolução ARES-PCJ nº 50, de 28 de fevereiro de 2014.