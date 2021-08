SBO. Comissão de Finanças cobra secretária de Fazenda

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia do Legislativo barbarense se reuniu, na manhã de hoje (06), com a secretária municipal de Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, para acompanhar o andamento da linha de crédito entre o Município e o Banco do Brasil no valor de R$ 25 milhões.

Durante o encontro, a comissão foi informada que a minuta do contrato já foi enviada e o mesmo está em análise na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, sendo dado um parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional, onde é analisada a capacidade do município em efetuar esta linha de crédito.

Paula adiantou, também, que em paralelo a essas ações outras secretarias estão trabalhando na elaboração dos projetos a serem executados com esse recurso, lembrando que o próximo passo agora será a assinatura do contrato, assim que o departamento jurídico der parecer favorável.

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia é composta pelos vereadores Kátia Ferrari do SOS Animais (PV); Erb de Oliveira Martins (MDB); e Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte (Patriota).