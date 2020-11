SB. Vereadores votam denominação de espaços nesta terça

Dois projetos de lei e duas moções estão previstos na Ordem do Dia da 43ª Reunião Ordinária, que será realizada nesta terça-feira (24), a partir das 14 horas, por meio de videoconferência. A sessão será transmitida ao vivo pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site do Legislativo, no endereço www.camarasantarbarbara.sp.gov.br, e pelas páginas da Câmara barbarense no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, de autoria do vereador Gustavo Bagnoli (PL), será apreciado o Projeto de Lei nº 42/2020, que dispõe sobre denominação do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa em homenagem ao esportista barbarense Luiz Tedesco Filho, morto em 2004, aos 29 anos de idade. Além de vencer diversos jogos regionais e estaduais, sempre representando Santa Bárbara d’Oeste, ele também atuou como treinador voluntário entre 1995 e 2002. Chegou a ser convocado para as Olimpíadas de Atlanta, em 1996, mas, por problemas de documentação, teve de abdicar dessa vaga.

Na sequência, de autoria do vereador Alex Braga, o Alex Backer (Republicanos), será apreciado o Projeto de Lei 44/2020, que dispõe sobre denominação do Horto de Plantas Medicinais, situado no Cruzeiro do Sul, em homenagem à educadora Eloisa Aparecida Furlan Faria. Nascida no bairro rural do Caiubi, em 1947, ela atuou como professora em diferentes escolas do município até se aposentar. Ainda na juventude, criou um curso de alfabetização de adultos na garagem da casa dos pais. Foi precursora no que diz respeito às organizações e realizações de festas escolares comemorativas. Ela também morreu em 2004.

Entre as moções, a primeira a ser apreciada é a Moção 422/2020, de autoria do vereador Carlos Fontes (PSL), de apelo ao prefeito Denis Andia contra a demolição do prédio e a mudança de local de atendimento da UBS no bairro Jardim Vista Alegre. Por fim, de autoria do vereador Marcos Rosado (PL), também está prevista na pauta de votação a Moção 423/2020, de apelo ao Poder Executivo e órgãos competentes para instalação de torneiras no bebedouro do Parque dos Ipês.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O contato com a Casa de Leis pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”. O atendimento presencial ao público também está sendo realizado, mas apenas com horário agendado pelo telefone 3459-8900.